Gekende drugscrimineel ‘De Algerijn’ opnieuw geviseerd met explosief tegen woning

In de Koolstraat in Borgerhout is afgelopen nacht een explosief ontploft voor een woning. Het pand werd in 2017 al beschoten, het is de ouderlijke woning van de gekende drugscrimineel De Algerijn.

Een stevige knal schrikte rond 1 uur donderdagnacht de Koolstraat op. “Er is een explosief ontploft voor een woning in de straat”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De garagepoort van de geviseerde woning, een geparkeerde auto en een woning aan de overkant van de straat liepen schade op bij de ontploffing. “Ontmijningsdienst Dovo en de brandweer zijn ter plaatse gekomen”, zegt Bruyns. Ook het gerechtelijk labo en de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken welk soort explosief gebruikt werd, allicht ging het om zwaar vuurwerk.

Het is niet de eerste keer dat de woning in de Koolstraat het doelwit is van geweld, in 2017 belandde een kogel in de gevel. De bewoners van het huis zijn zelf niet gekend bij politie en justitie, twee van hun zonen zijn dat wel. Boualem C. zit een gevangenisstraf uit voor het doodschieten van Hicham Y. in wat een conflict over een drugsschuld was.

Cocaïnesmokkel

Het doelwit van de aanslag van afgelopen nacht is naar alle waarschijnlijkheid zijn broer, Mohamed Reda C. alias ‘De Algerijn’. C. wordt gezien als een belangrijke speler in het milieu van de cocaïnesmokkel. Vorig jaar probeerde een stel Fransen hem nog te ontvoeren, ‘De Algerijn’ kon ontkomen en zette zelfs de achtervolging in. Op de mislukte ontvoering volgde een reeks aanslagen in Borgerhout en Deurne, die werden toegeschreven aan de organisatie rond ‘De Algerijn’.

De aanslag van afgelopen nacht is alweer de derde in een dikke week tijd. Vorige week werd met een zwaar explosief een woning in de Jules Steursstraat geviseerd. Dinsdagnacht namen onbekenden het huis van Fidan H. in de Borsbeekse Karel Soetelaan onder vuur. H. werd in het verleden gesitueerd in de entourage van ‘De Algerijn’. Ook een aanslag tegen een bandencentrale op het Kiel, vorige maand, zou tegen de groep rond Mohamed Reda C. gericht geweest zijn.