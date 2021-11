Voormalige sterke man van Fujimori veroordeeld voor ontvoering journalist

Het machtige hoofd van de Peruaanse inlichtingendienst onder voormalig president Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, is veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering in 1992 van een journalist die kritiek had op de regering. Dat heeft de Peruaanse justitie donderdag bekendgemaakt.

De straf werd uitgesproken voor de ontvoering van Gustavo Gorriti, destijds correspondent voor de Spaanse krant El País. Montesinos zal ze echter niet moeten uitzitten, want de 76-jarige kreeg in 2001 al een celstraf van 25 jaar vanwege schendingen van de mensenrechten. In het Peruaanse rechtssysteem worden gevangenisstraffen niet opgeteld, alleen de langste telt.

Gustavo Gorriti werd door militairen uit zijn huis ontvoerd in de nacht van 5 april 1992, de dag waarop Alberto Fujimori met steun van de strijdkrachten het parlement ontbond en de grondwet opschortte. Hij werd korte tijd vastgehouden in cellen in het hoofdkwartier va het leger, maar druk van Spaanse diplomaten en de pers leidde tot zijn vrijlating.

Montesinos, de éminence grise van het Fujimori-regime (1990-2000), werd in 2001 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de massamoord op vijftien mensen in Barrios Altos en de verdwijning van negen studenten en een professor van de universiteit van La Cantuta, door een militair commando, op het hoogtepunt van de strijd tegen het terrorisme.

