Prins Charles over gezondheid van de Queen: “Het is niet makkelijk op je 95ste”

De bezorgdheid om koningin Elizabeth is groot in het Verenigd Koninkrijk. De Queen komt haar paleis al enkele weken niet meer uit nadat ze een nacht in het ziekenhuis was beland en ze rust voorgeschreven had gekregen door haar dokters.

Een deel van die zorgen is nu weggenomen door kroonprins Charles, de zoon van de Queen. “Het gaat goed met haar, dank u”, zei hij tijdens een ambtsbezoek aan Jordanië en Egypte aan Sky news. “Maar wanneer je de leeftijd van 95 jaar gehaald hebt, is niet alles meer zo gemakkelijk als het voordien was. Ik merk dat op mijn 73ste al.”

