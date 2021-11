Assisenproces over kindermoord op eerste dag stilgelegd: openbare aanklager zakt ineen tijdens voorlezen akte van beschuldiging

Het assisenproces van Tamara Nuijts (38) uit Bree, die in Tongeren terecht staat voor de dood van haar zoontje Ryan (6) op tweede Kerstdag in 2018, is vrijdagochtend even stilgelegd nadat de openbaar aanklager onwel werd. Procureur Bruno Coppin was nog maar net begonnen met het voorlezen van zijn akte van beschuldiging, toen hij plots ineenzakte.