Luciano D’Onofrio in beeld bij Moeskroen als nieuwe overnemer

Gérard Lopez, die sinds juli 2020 een meerderheidsaandeel in de club heeft, wil zich meer richten op Bordeaux, waar hij sinds afgelopen zomer voorzitter is. Volgens Sudpresse is de Spaans-Luxemburgse zakenman zelfs bereid de club voor een laag bedrag te verkopen.

Luciano D’Onofrio was ooit geïnteresseerd in Eupen, waar de Qatarezen niet geneigd zijn te verkopen, maar liet onlangs zijn oog vallen op de overname van Excel Moeskroen. Het bestuur bij de club zou echter niets over deze belangstelling hebben vernomen. D’Onofrio zou direct contact hebben met eigenaar Lopez en niet met het bestuur.

Het lijkt erop dat voormalig sportief directeur Mbo Mpenza degene is die de aanzet heeft gegeven tot een toenadering tussen de huidige meerderheidsaandeelhouder van Excel Moeskroen en de voormalige baas van Standard en Antwerp. Luciano D’Onofrio speelde een sleutelrol in de carrière van de voormalige Duivel, zowel tijdens zijn transfer naar Sclessin als tijdens zijn tijd bij Sporting Lissabon. Mbo Mpenza, die aan het begin van het seizoen de leiding had over de sportieve activiteiten van de club, werd vorige maand ontslagen na het ontslag van Enzo Scifo. Het valt nog af te wachten of Luciano D’Onofrio effectief klaar is voor een nieuwe uitdaging in Henegouwen nadat zijn opdracht bij Antwerp in mei afliep. In ieder geval zou de 65-jarige volgens Sudpresse overtuigd zijn van het potentieel van Futurosport, het opleidingscentrum van Excel Moeskroen.