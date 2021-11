Dokter vast in file, straten geblokkeerd: mag politie dat zomaar? “Wij plunderen geen winkels, hé”

De politie heeft zich de jongste dagen weinig sympathiek gemaakt bij veel burgers. Ze sluiten straten af en ‘gijzelen’ automobilisten in een poging om meer loon te krijgen. Maar mogen ze dat zomaar, vragen velen zich af. En als een agent in uniform de straat mag afsluiten met een combi, mogen boze militairen dan tunnels afsluiten door er bij wijze van spreken een leopardtank voor te plaatsen? En wie controleert of de politie hier zijn boekje niet te buiten gaat?