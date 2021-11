Koppel steelt miljoenen aan coronasteun, schrijft afscheidsbrief aan kinderen en is drie maanden later nog steeds spoorloos

Een Amerikaans koppel is veroordeeld tot 17 en 6 jaar gevangenisstraf voor miljoenenfraude met geld uit het coronasteunfonds. Dat gebeurde bij verstek, want van de man en de vrouw is al drie maanden geen spoor. Net voor hun vlucht hadden ze een afscheidsbrief geschreven voor hun drie minderjarige kinderen - “Op een dag gaan we weer samen zijn” - maar die hereniging is er nog niet gekomen.

In augustus verdwenen Richard Ayvazyan (43) en zijn vrouw Marietta Terabelian (37) van de ene dag op de andere spoorloos uit hun huis in Californië. Ze deden hun enkelbanden toen af en schreven een afscheidsbrief voor hun drie kinderen van 13, 15 en 16 jaar. “Op een dag gaan we weer bij elkaar zijn”, stond daarin. “Dit is geen afscheid, maar een korte break van elkaar.” Hun motivatie om te vluchten was zonder twijfel de gevangenisstraf die hen boven het hoofd hing.

Drie maanden later zijn de twee nog altijd spoorloos. Dat weerhield een rechter er niet van om Ayvazyan en Terabelian bij verstek te veroordelen tot respectievelijk 17 jaar en 6 jaar in de gevangenis omdat ze deelgenomen hadden aan fraude om meer dan 20 miljoen dollar te stelen uit het coronasteunfonds voor kleine ondernemingen.

“De beklaagden misbruikten de coronacrisis om miljoenen dollars te stelen van broodnodige overheidssteun, bedoeld voor mensen en ondernemingen die leden onder de pandemie”, zei openbaar aanklager Tracy L. Wilkinson. Een collega voegde eraan toe dat het de eerste rechtszaak was voor dit soort van fraude.

Identiteitsdiefstal

Het koppel en de broer van de man waren in juni schuldig bevonden aan samenzwering om fraude te plegen, Ayvazyan en zijn broer werden ook schuldig bevonden aan identiteitsdiefstal. Want dat is hoe ze tewerkgingen: ze gebruikte valse of gestolen identiteiten - onder meer van overleden mensen - om valse aanvragen in te dienen. Die gingen gepaard met valse identiteitspapieren, vervalste belastingformulieren en loonbriefjes.

Met het bedrag van ruim 20 miljoen dollar kochten de drie, samen met vijf medeplichtigen, gigantische domeinen om te wonen, goudblokken, diamanten, meubels, luxueuze horloge en een motorfiets.

Beloning

Wie het koppel vindt of de politie naar hen leidt, krijgt van de FBI een beloning van 20.000 dollar. Maar volgens hun advocaat wordt het allemaal erger voorgesteld dan het is. “De ene keer sprak de overheid van 18 miljoen, de andere was het 20 miljoen. Ik hecht weinig geloof aan hun zogezegde bewijsmateriaal.”

Hun kinderen verblijven ondertussen bij hun grootouders. De broer van de man en zijn vrouw moeten op 6 december voor de rechtbank verschijnen.