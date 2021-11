Romelu Lukaku mist clash tegen Leicester City, maar staat dichtbij terugkeer bij Chelsea

Romelu Lukaku is zoals verwacht nog niet fit genoeg om het zaterdag met Chelsea op te nemen tegen Leicester City. Maar volgens coach Thomas Tuchel is hij “heel dicht bij een terugkeer.” Maandag verscheen er een foto van Lukaku op het trainingsveld op de sociale media van Chelsea. De Rode Duivels blesseerde zich op 20 oktober aan de enkel in het Champions League-duel tegen Malmö.

Het is intussen al van 20 oktober geleden dat Romelu Lukaku zich blesseerde aan zijn enkel tijdens het Champions League-duel tegen Malmö op Stamford Bridge. Na een stevige tackle van tegenstander Nielsen in de zestien bleef zijn rechtervoet steken onder de bil van de Deen. Lukaku lokte zo wel een penalty uit, maar die omzetten was er niet meer bij. De blessure kostte Big Rom voorlopig vijf matchen met Chelsea en het interlandluik met de Rode Duivels. Ook de wedstrijd tegen Leicester deze zaterdag komt dus te vroeg. Al zal onze landgenoot weldra terugkeren in de selectie van Chelsea, zo liet trainer Thomas Tuchel weten op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Leicester.

De aanvaller zou al in de selectie kunnen zitten komende dinsdag voor het Champions League-duel tegen Juventus of volgende week zondag voor de derby tegen Manchester United.