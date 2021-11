Afgelopen maandag waren er 20.537 nieuwe besmettingen, een dagrecord voor dit jaar: “We zitten in een cruciale fase”

Tussen 9 en 15 november werden gemiddeld 11.254 besmettingen per dag vastgesteld, wat een stijging met 14 procent is in vergelijking met de voorgaande week. Van Gucht wijst erop dat donderdag 11 november daarbij zit, een feestdag, wanneer er vaak minder testen worden uitgevoerd. “Als we de donderdagen uit de vergelijkingsperiodes halen, gaat het om een toename van 25 procent”, aldus de viroloog.

Er werden in dezelfde periode gemiddeld 82.637 tests afgenomen, waarvan 14 procent positief bleek. Afgelopen dinsdag zijn er met 12.000 testen ook een recordaantal testen uitgevoerd op een dag. Ook het aantal positieve testen blijft stijgen.

Vlaanderen

De snelste stijging van het aantal besmettingen doet zich voor in Vlaanderen, waar er nog nooit zo veel besmettingen waren, aldus Van Gucht. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgen de besmettingscijfers. Met een stijging van 10 procent is dat wel minder snel dan in Vlaanderen. In Wallonië is er een zeer lichte daling, vooral dankzij de sterke daling in Luik (-16 procent).

De meeste besmettingen doen zich momenteel voor bij dertigers en veertigers. Bij de tachtigers en negentigers is er een lichte daling van het aantal besmettingen, mogelijk omdat er meer voorzichtigheid is in die leeftijdsgroep.

In de week van 12 tot en met 18 november werden gemiddeld 249,7 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat is 20 procent meer dan vorige week. Daardoor bevinden zich intussen 2.867 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+25 procent), van wie er 578 op de afdeling intensieve zorg liggen (+23 procent).

Antwerpen en West-Vlaanderen

Het hoogste aantal ziekenhuisopnames doet zich voor in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. “Zij zijn goed voor 30 procent van alle ziekenhuisopnames in ons land”, verklaart Van Gucht.

Voorts zijn van 9 tot en met 15 november gemiddeld 30,7 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+33 procent). Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.526.

Zowat 76 procent van de totale bevolking heeft inmiddels een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen, 75 procent is volledig gevaccineerd. Bij volledig gevaccineerde mensen tussen de 18 en 64 verminderde het risico op besmetting en ziekenhuisopname met respectievelijk 35 en 82 procent in vergelijking met niet-gevaccineerden uit dezelfde leeftijdsgroep.

Cruciale fase

Volgens Van Gucht zitten we in een “cruciale fase” in deze vierde golf. De maatregelen die het Overlegcomité afgelopen woensdag nam zijn volgens hem voldoende om de stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan, als iedereen zich aan de maatregelen houdt. “Een jaar geleden zou dat niet het geval geweest zijn, omdat er toen nog geen verdedigingslijn van de vaccinaties was”, klinkt het. Het is volgens Van Gucht nu belangrijk om allemaal aan hetzelfde zeel te trekken.