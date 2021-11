Richt Newcastle nu ook zijn pijlen op Rode Duivel Axel Witsel?

Het contract van Axel Witsel (32) loopt eind dit seizoen af bij Borussia Dortmund. En dus wordt er volop gespeculeerd over waar de toekomst van de verdedigende middenvelder ligt. In Groot-Brittannië zijn ze ervan overtuigd dat Newcastle Witsel wel eens zou kunnen binnen halen.

In januari mag Witsel door zijn aflopende contract officieel onderhandelen met een club en een contract mag tekenen. Eind oktober prijkte hij nog op de voorpagina van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Die linkt de Rode Duivel al een tijd aan Juventus.

Volgens de Britse krant Daily Mail zou ook Newcastle interesse tonen. Bij Newcastle zouden ze Witsel zo’n 226.000 euro per week willen betalen. Dat zou meer zijn dan hij bij Dortmund verdient en dan wat Juventus hem zou bieden. De Magpies hebben alvast geld zat sinds de overname door een Saoedisch geleid consortium eerder dit jaar. In januari staat de club voor de eerste transferperiode sinds de komst van de nieuwe eigenaars.

Witsel is nog altijd terughoudend over zijn toekomst bij Dortmund, maar zei aan het begin van het seizoen wel dat hij het liefst bij de Duitse club zou blijven. In augustus zei Witsel tegen Ruhr Nachrichten: “Wat de toekomst brengt, kan ik nog niet zeggen. Als ik in Dortmund kan blijven, zou dat goed zijn, ik voel me goed hier bij de club en in de stad.” Witsel zit al sinds de zomer van 2018 bij Dortmund.