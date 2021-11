Bart Nieuwkoop over het sprookje van Union: “De club screende mij in een Youtube-programma. Dat tekent hun professionalisme”

In Sjotcast vertelde Bart Nieuwkoop over de knappe seizoensstart van Union. — © Wim Kempenaers

Bart Nieuwkoop maakte afgelopen zomer de overgang van de Nederlandse topclub Feyenoord naar de Belgische promovendus Union. Van de Kuip naar het Dudenpark. Van Dick Advocaat naar Felice Mazzu. Een sprong in het diepe voor de Nederlander. “Voor mijn transfer wist ik nog helemaal niks over de club”, vertelt Bart Nieuwkoop in Sjotcast.

Na tien jaar Feyenoord, met het kampioenschap in 2017 als hoogtepunt verliet de 25-jarige Nederlander de club. “De contractonderhandelingen bij Feyenoord bleven uit. Toen Union bij mijn zaakwaarnemer aanklopte waren we meteen gecharmeerd door het project. Samen hebben we heel wat informatie opgezocht. Toen ik de voor- en nadelen tegen elkaar afwoog kwam ik al snel tot het besluit dat er meer plus- dan minpunten op mijn blaadje stonden. Ik was toe aan een nieuwe stap en het voelde gewoon goed”, verklaart Nieuwkoop zijn keuze.

Andy in de auto

Om na te gaan wat voor vlees ze in huis haalden, bekeek de staf een hele aflevering van het Youtube-programma ‘Andy in de auto’ (een programma waarbij bekende mensen instappen in de auto van ex-profvoetballer Andy van der Meijde, nvdr.). “Dat tekent de club. Ze doen heel veel onderzoek naar de spelers en dan vooral naar de persoon achter de voetballer. Ze gaan niet zomaar voor de eerste de beste voetballers, maar hebben aandacht voor het mentale aspect. Zo creëer je een teamgevoel.”

Bij Union maakte Nieuwkoop zijn eerste doelpunt in het profvoetbal, dat leidde tot grote vreugde. — © BELGA

Een goede sfeer is belangrijk, op en naast het veld. Aan sfeer is er alleszins geen gebrek in het pittoreske Dudenpark. Overtuigde dat Nieuwkoop om te tekenen bij Union? “Ik kreeg de rondleiding in Lier dus het stadion zag ik pas voor het eerst op training. Het is schitterend om vanuit het park naar het stadion te wandelen, het heeft iets historisch. Iedereen die al eens naar een wedstrijd kwam kijken, vindt het geweldig.”

Wikipedia

Volgens zijn Wikipedia-pagina moest Nieuwkoop er mee voor zorgen dat Union zich zou handhaven op het hoogste niveau. Wel, dat draaide even anders uit. Na 14 speeldagen is Union de fiere leider in de competitie. “Het verbaast me niet dat Union vooraf werd voorgesteld als een mogelijke degradatiekandidaat. We zijn na 48 jaar terug op het hoogste niveau. Het is natuurlijk geweldig dat we op deze manier aan de competitie zijn begonnen.”

Casper Nielsen (links) en Bart Nieuwkoop (rechts) hebben het naar hun zin in Union: “Het is een warme club”

Het sprookje van Union doet denken aan het sprookje van Beerschot. Promoveren, uitstekend aan het seizoen beginnen en na 14 speeldagen op kop staan. Een jaar later is het sprookje van Beerschot uitgemond in een nachtmerrie. Staat Union de komende maanden hetzelfde te wachten? “Ik begrijp de vergelijking met Beerschot wel. We hebben gelijkenissen met hun parcours van verleden jaar. We hebben een goed seizoen achter de rug in 1B en hebben dat gevoel meegenomen naar het hoogste niveau.”

Dromen ze in Sint-Gillis dan nog helemaal niet over een kampioenenfeestje op de Brusselse Grote Markt? “In de kleedkamer wordt niet over het kampioenschap gesproken. We zijn trots op onze prestaties tot nu toe maar we hebben nog niets bereikt, al gaan we natuurlijk wel proberen om onze koppositie zo lang mogelijk vast te houden. Wat ons geheim is? We zijn één team en gaan voor elkaar door het vuur.”

Beluister de volledige aflevering van Sjotcast met Bart Nieuwkoop: