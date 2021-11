PODCAST. De moord op kleine Ryan (6): “Het overviel me plots. Wie gaat er voor hem zorgen, als ik er niet meer ben?”

Zijn vader vond hem op tweede kerstdag. Levenloos, in bad. Ryan (6) was vermoord door zijn moeder, die in een wanhoopsdaad had geprobeerd om ook zelf uit het leven te stappen. Tamara Nuijts, een onbesproken, liefhebbende mama, overleefde het drama uiteindelijk en staat nu terecht voor de moord op haar zoontje. Op het proces staat één vraag centraal: waarom is dit drama gebeurd?