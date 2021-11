Hein Vanhaezebrouck gruwelt bij het idee van een WK in december: “Onaanvaardbaar”

De Rode Duivels zijn zeker van een ticket voor het WK in Qatar maar Hein Vanhaezebrouck hoor je alvast niet uitbundig juichen. De Gentse coach heeft zo zijn bedenkingen bij een ‘winter-WK’ en hekelt de rol van heel wat ex-topvoetballers die zich opwierpen als pleitbezorgers voor het WK in Qatar: “Je had dit gewoon met zijn allen moeten weigeren en gezegd hebben: speel maar een Wereldbeker zonder de grote landen en dan zul je wel zien hoe snel ze hun kar zullen keren.”

“De internationals zijn in principe allemaal terug, al zullen Ngadeu en Marreh pas vandaag (vrijdag, red.) kunnen aansluiten nadat ze gisteren pas terug naar België afreisden”, stak Hein Vanhaezebrouck vrijdagochtend van wal tijdens zijn traditionele persbabbel in aanloop naar het duel tegen Zulte Waregem.

De fysieke paraatheid van zijn internationals baart hem voorlopig dan ook geen zorgen: “Het ziet er momenteel goed uit. Marreh had net als enkele ploegmaten wel wat maagklachten waardoor hij enkel kon trainen. Er waren bij ons trouwens ook wel enkele jongens die wat grieperig waren, zoals Mboyo en Kums. Het gaat echter niet om covidgevallen en ze zijn allemaal ook opnieuw topfit.”

Als je de bij de Gentse coach polst naar het vooruitzicht van een WK in wintertijd, slaat zijn gemoed snel om: “Ik snap ook niet waarom een WK in december gespeeld wordt. Los van waar het wordt gespeeld. Dat is niet te vatten. En dat iedereen, alle landen, gewoon toegeven. Dit is echt de macht van het geld. Dit is voor mij dan ook totaal onaanvaardbaar.”

“We hebben het ook altijd over die Afrika Cup”

“Ik vind het even erg dat alle grote voetballanden daar zo maar aan toegeven en er geen enkel protest is geweest: je had gewoon moeten zeggen, we willen spelen in de zomer. En als het dan te warm is om te voetballen in Qatar, dan zoek je maar een andere oplossing. Je had dit gewoon met zijn allen moeten weigeren en gezegd hebben: speel maar een Wereldbeker zonder de grote landen en dan zul je wel zien hoe snel ze hun kar zullen keren.”

Ook de problemen van RC Genk dat na de winterstop een waslijst aan internationals moet missen door interlandverplichtingen tijdens de Afrika Cup en andere internationale toernooien die niet de Europese voetbalkalender volgen, ontsnappen niet aan de aandacht van HVH: “Ik kan de situatie bij Racing Genk niet inschatten. Hoe zeer die programmatie bijvoorbeeld bekend was vooraf.”

© BELGA

“Natuurlijk ben ik tegen het feit ben dat er internationale wedstrijden worden gepland wanneer er ook clubcompetities doorgaan, maar dat is al 20 jaar zo. Als die kalender voor Zuid-Amerika enzo al bekend was, tja, dan wist je dat op voorhand hé. Dat weet je nu eenmaal als je spelers gaat halen uit bepaalde regio’s zoals ook Midden – en Zuid-Amerika”, lijkt Vanhaezebrouck de Genkse klaagzang toch ook wat te nuanceren.

“Als je Afrikaanse spelers aantrekt, weet je dat ze om de twee jaar in januari weg zijn als ze eventueel opgeroepen kunnen worden door hun bondscoach. Iedere keer als wij onze kern samenstellen hebben we het ook altijd over die Afrika Cup, dus overdrijven we niet in het halen van spelers die daarvoor opgeroepen kunnen worden. Spijtig genoeg is dat nu eenmaal een feit.”