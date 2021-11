Een op de vijf pakjes die Bpost in Brussel en Wallonië verwerkt, is een Amazon-pakje. — © belga

De Amerikaanse e-commercereus Amazon bouwt in ons land een eigen netwerk van pakjesbezorgers uit. Bij Bpost, waar Amazon in het zuiden van het land goed is voor een op de vijf pakjes, dreigt een aderlating. “Amazon is een kannibaal.”