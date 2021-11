Gitarist De Kreuners al 17 keer veroordeeld voor verkeersovertredingen

Jan Van Eyken, gitarist bij De Kreuners, is donderdag voor de zeventiende keer veroordeeld voor verkeersovertredingen. Dit keer reed hij te snel in de bebouwde kom en was de keuring van zijn Mercedes C180 al meer dan negentien maanden vervallen.

Jan Van Eyken heeft dan wel de kneepjes van het gitaarspel onder de knie, zijn kennis van de verkeersregels is voor verbetering vatbaar. Donderdag werd de zestiger voor de zeventiende keer veroordeeld voor verkeersovertredingen.

Technische keuring

Op 18 augustus vorig jaar werd Van Eyken tegen 68 km/uur (gecorrigeerd: 62 km/uur) geflitst in de bebouwde kom in Heverlee. Bovendien bleek op het moment van de vaststellingen dat de technische keuring van de Mercedes vervallen was sinds 8 november 2018, meer dan negentien maanden. Voor deze overtreding kreeg hij in eerste aanleg nog een rijverbod, 1.240 euro boete en een aantal gerechtskosten.

Geen strafvermindering

Van Eyken kon zich niet vinden in die straf, en tekende hoger beroep aan. Daar ving hij bot. De beroepsrechter bevestigde de straf. In het arrest staat dat de gitarist het niet zo nauw heeft genomen met de technische keuring van een voertuig. Voor dit type van overtreding werd hij al drie keer veroordeeld. In totaal werd hij al zeventien keer bestraft voor verkeersovertredingen. “Hij heeft zeer duidelijk niets geleerd uit deze voorgaande veroordelingen, ondanks alle kansen en alle waarschuwingen die hij in het verleden heeft gekregen. Er kan dan ook niet worden ingegaan op het verzoek van beklaagde om een deel van de geldboete met uitstel uit te spreken”, luidde het nog op de rechtbank.