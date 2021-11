Voor spotprijs naar Bazart of Niels Destadsbader dankzij corona

Concerten mogen nog doorgaan, maar het publiek moet wel een mondmasker dragen. Dat besliste het Overlegcomité deze week. Veel muziekliefhebbers zien dat blijkbaar niet zitten en verkopen hun ticket via de website TicketSwap. Wie het mondmasker geen belemmering vindt, kan voor 10 euro genieten van Bazart in de Lotto Arena of voor 20 euro naar Niels Destadsbader.

Prijzenslag in de Lotto Arena en in het Sportpaleis. Vanavond en morgen staat Bazart op de planken van de Lotto Arena voor twee langverwachte concerten. De ticketverkoop liep als een trein tot het Overlegcomité deze week aankondigde dat optredens voortaan met mondmaskerplicht doorgaan. Dat is voor veel fans een brug te ver of ze zijn angstig geworden door de stijgende cijfers en blijven liever thuis.

Op de website TicketSwap verkopen concertgangers nu hun tickets massaal aan andere geïnteresseerden. Ze bepalen zelf de prijs van hun tweedehands ticket. Volgens de wet van vraag en aanbod worden de tickets daar heel goedkoop naarmate er meer aanbieders zijn.

We nemen de proef op de som: Voor het optreden van Bazart op vrijdagavond zijn vrijdagmiddag 268 tickets te koop, waarvan ongeveer 150 staanplaatsen. De goedkoopste tickets kosten op dat moment 10,8 euro. Originele prijs: 38,59 euro.

Dat is opvallend omdat vanavond is de mondmaskerplicht nog niet in voegen, dus dat concert kan nog doorgaan zonder. De vraag is of de bezoekers weten dat het mondmasker vandaag nog niet verplicht is. Voor het optreden zaterdag zijn er op Ticketswap vrijdagmiddag bijna 200 tickets te koop.

De band Bazart deed al een oproep via Instagram aan de twijfelaars om toch nog te komen naar het optreden. “Niet twijfelen, het dak gaat eraf. Dat is goed voor de ventilatie”, grapten ze.

Een gelijkaardig verhaal klinkt voor het optreden van Niels Destadsbader. Hij staat vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 november in het Sportpaleis. Voor vrijdag en zondag zijn er meer dan 200 tickets te koop, voor zondag zelfs meer dan 400 via TicketSwap. En ook voor die Vlaamse zanger zijn koopjes te doen. Voor een kleine 20 euro ben je al gesteld. De originele prijs voor deze concerttickets ligt tussen 31 en 50 euro.

Volgende week donderdag en vrijdag staat de Belgische band Balthazar in de Lotto Arena en ook die concerten zijn populair op TicketSwap. Donderdag zijn er nog meer dan 150 tickets te koop, vrijdag nog meer dan 200 euro. De goedkoopste tickets zijn 10,8 waar je normaal 40,8 had betaald.

Jan Van Esbroeck, CEO van het Sportpaleis kijkt met gemengde gevoelens naar de mondmaskerplicht. “Het staat de beleving in de weg. Wil je rustig naar een opera- of theatervoorstelling kijken, dan is dat niet zo erg. Maar is er pakweg een concert van de Foo Fighters waar mensen graag meebrullen en luchtgitaar spelen, dan is een masker toch heel wat anders. Het zal dus zeker wat van het genre afhangen. Al hebben we nu nog wel minder beperkingen dan vorige zomer, dat is ook wel zo”, zei hij daar eerder deze week al over.