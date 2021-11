Opvallende cijfers tijdens de persconferentie van Sciensano vrijdagmiddag. Twee Vlaamse provincies zijn samen verantwoordelijk voor een derde van de ziekenhuisopnames door corona in het land. En in Vlaanderen woedt corona véél harder dan in Brussel en Wallonië, waar de besmettingen zelfs met 1 procent gedaald zijn. Hoe komt dat?