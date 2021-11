Ook buitenlandse pers ontdekt straffe prestaties van Union: “Op zoek naar een sprookje à la Leicester City”

De Belgische voetbalfans weten het intussen al: Union Saint-Gilloise is dé absolute revelatie van de Jupiler Pro League. Maar halverwege november zijn ook de buitenlandse media niet blind voor het verhaal van promovendus Union. In Engeland geloven ze zelfs al in een nieuw Leicester City. En Dante Vanzeir? Dat is een “star striker”.

LEES OOK. Union-spits Deniz Undav was vier jaar geleden nog arbeider: “Elke dag stond ik op om vier uur om naar de fabriek te gaan”

De Spaanse krant Marca liet het niet na om het verhaal van Union te linken met de vele Spaanse immigranten in de wijk waar het Dudenpark ligt. “In die wijk groeit één van de meest recente voetbalmirakels”, klinkt het. “Nadat ze voor het eerst in 48 jaar gepromoveerd zijn, staan ze nu bovenaan de competitie. Union scoorde zelfs het meeste aantal doelpunten en verloor het minste aantal wedstrijd. De twee toppers zijn de spitsen: de Duitser Deniz Undav en Dante Vanzeir.”

Voor de Spanjaarden is het vooral opvallend dat er op de tribune in het Dudenpark veel verschillende nationaliteiten en diverse profielen zitten. “Juan Benjumaea Moreno, afkomstig uit Sevilla en zetelend in het Europees Parlement voor de groenen, is een opgemerkte gast en zelfs lid van een supportersclub in de Europese wijk. “De rivaal is een gast in het Dudenpark. Op een keer speelde Union tegen Standard. Toen kwamen er veel fans van Anderlecht om Standard te beschimpen, maar de ultra’s van Union maakten zich daarover kwaad. Zij vinden dat er niet tégen de tegenstander moet gezongen worden.”

Even verbaasd als verheugd

De Engelse website Independent hoopt dan weer op een sprookje à la Leicester City. Niet toevallig, want Union valt onder een Engelse eigenaar die ook Brighton onder zijn vleugels heeft. “Union is op zoek naar een eigen Leicester City-sprookje”,klink het. “In de hoek van een pittoresk park zit het Dudenparkstadion, een stadion dat in contrast staat met het bekende Anderlecht uit Brussel”, vertellen de Britten. “Het is een plek die je zo voorbijloopt. Maar binnenin de eeuwenoude bakstenen muren is het een reliek van een voorbije tijd. Het stadion slaagt erin om alle achtduizend tickets te verkopen, terwijl ze pas dit seizoen voor het eerst in 48 jaar weer in eerste klasse voetballen. Ze staan vier punten boven Antwerp en Brugge, en zelfs tien boven buur Anderlecht die ze klopten op een spectaculaire eerste speeldag. De fans zijn er even verbaasd als verheugd.”

Drie jaar geleden nam Tony Bloom, ook eigenaar van Brighton & Hove Albion dus, Union over. “Hij zocht een club die vanuit Londen makkelijk bereikbaar was, relatief goedkoop, met groeipotentieel en aangename supporters. “We wilden winnen. Daarom kochten we niet in Frankrijk of Spanje bijvoorbeeld”, vertelt zakenpartner Alex Muzio. “Het ging niet alleen om financiële waarde, maar ook om het plezier. We hadden bij Union het gevoel dat iedereen de overname zag zitten. Dit was de kans om de rijke geschiedenis te doen herleven.” Muzio was ook de man die Chris O’Loughlin weghaalde uit Noord-Ierland om sportief directeur te worden in Brussel naast CEO Philippe Bormans.

“Star striker” Vanzeir

Het trio werkte aan de intussen beruchte transferpolitiek die onder meer Undav uit de Duitse vierde klasse pikte. “Elke transfer was een proces van zo’n tien maanden aan research: van data tot psychologische rapporten om te weten te komen of de speler bij de club past. Kapitein Teddy Teuma was een Maltese international die in de Franse amateurklasse speelde, rechtsachter Bart Nieuwkoop werd na een snelle move gekaapt bij Feyenoord en “star striker” Dante Vanzeir was een topproduct van één de grootste Belgische clubs KRC Genk. Hij kon hogerop, maar wilde werken met de club en trainer Felice Mazzu.”

The Independent sprak ook met Chris Brugess, centrale verdediger bij Union. “Er zijn niet veel ego’s in het team. We hebben daarom ook steeds de beste statistieken voor het meest aantal gelopen kilometers. De middenvelders lopen als gekken en het ganse team plukt daar de vruchten van. Met die teamspirit konden we al topteams kloppen.”