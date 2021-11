Boris Johnson op de vingers getikt tijdens verhitte discussie in Lagerhuis: “Ik ben hier de baas”

Boris Johnson ligt onder vuur omdat hij voormalig kabinetsminister Owen Patterson heeft verdedigd tegen een straf voor het overtreden van de lobbyregels. Patterson had geholpen bij het lobbyen bij de regering om contracten voor Randox te krijgen, het bedrijf waar hij adviseur was. Tijdens een vragensessie in het Britse Lagerhuis werd Boris Johnson meermaals op de vingers getikt voor het onderbreken van de vergadering. “Ik ben hier de baas”, aldus sir Lindsay Hoyle, Speaker van het Britse Lagerhuis tegen de premier.