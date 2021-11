Honderden studenten vieren feest ondanks officiële afgelasting door nieuwe maatregelen: “We hebben hier maanden naar uitgekeken”

Enkele honderden studenten hebben vrijdag in Brussel – ondanks een officiële afgelasting – toch Saint-Vé op de Zavel en in het centrum van de stad gevierd. De politie hield een oogje in het zeil, maar de festiviteiten verliepen rustig.

Dinsdag hadden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en haar zusteruniversiteit Université libre de Bruxelles (ULB) de feestelijkheden ter ere van hun stichter Pierre-Théodore Verhaegen nog afgelast, gezien het oprukken van het coronavirus. Het studentenfeest zou daarom naar een latere datum in het tweede semester verplaatst worden. Dat weerhield enkele honderden studenten vrijdag niet om toch naar de Zavel of te zakken. De Brusselse politie – die spreekt van een opkomst van zo’n 500 studenten – hield een oogje in het zeil en maande de studenten om iets voor 15 uur aan om de Grote Zavel te verlaten.

LEES OOK. Chirurg deelt geboortejaren van coronapatiënten op intensieve: “Het is genoeg geweest” (+)

“Honderden studenten zijn met mondjesmaat naar de Grote Zavel gekomen om hun studentenfeest te vieren”, vertelt Jan De Groote, voorzitter van de oud-studentenbond. “De festiviteiten zijn rustig verlopen, en de studenten hebben de orders van de politie goed opgevolgd en zijn tegen 15 uur naar het centrum getrokken. Het is zo rustig kunnen blijven omdat de studenten weten dat ze in het tweede semester nog een echte viering te goed hebben. Daar hebben ze absoluut recht op.”

Winterpret

Naast het feestgedruis klonken er ook heel wat kritische stemmen. “Het is echt niet oké dat ons studentenfeest enkele dagen op voorhand zomaar afgeschaft wordt”, vertelt student Anna. “We hebben hier veel voorbereiding ingestoken, en boven onze hoofden wordt ons feest dan ineens geannuleerd. We hadden verwacht dat we op ons eigen feest meer inspraak zouden krijgen.”

Bij andere studenten werd dan weer de vergelijking met Winterpret gemaakt. “Dat evenement is vele malen groter dan dat van ons en kan met enkele voorwaarden wel gewoon plaatsvinden. Dat vinden we compleet onlogisch. Het is ook om die reden dat we vandaag toch Saint-Vé vieren. We hebben hier maanden naar uitgekeken. Als mensen volgende week iets willen drinken op Winterpret is dat voor ons in orde. Maar dan vieren wij vandaag ook gewoon ons eigen feest.”