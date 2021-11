Echtgenote van “vermiste” Chinese topman Interpol wil weten “of hij nog leeft”

De voormalige topman van Interpol verdween in 2018 plots nadat hij het vliegtuig had genomen van de Franse stad Lyon, waar het Interpol-hoofdkwartier is gevestigd, naar zijn thuisland. Enkele dagen ontbrak elk spoor van Meng, maar na navraag van Interpol, bevestigde de Chinese regering dat ze de man had gearresteerd voor corruptiemisdrijven.

Grace Meng richt zich nu in een brief tot de algemene vergadering van Interpol. Ze vraagt dat die het secretariaat-generaal, dat instaat voor het dagelijkse bestuur van Interpol, opdracht geeft om haar te informeren over de inspanningen die ondernomen zijn om na te gaan of haar man nog leeft. Volgende week vindt de 89ste algemene vergadering van de politiedienst plaats in de Turkse stad Istanboel. Meng hoopt met de brief de opmerkelijke arrestatie van haar man op de agenda te krijgen. “Meer dan drie jaar is verstreken sinds de verdwijning en ik heb nog altijd geen nieuws gekregen over mijn echtgenoot”, zegt ze in de brief.

Interpol reageerde op het verzoek en zei dat het zich niet kan mengen met juridische procedures van een land. “Dat zou de principes van neutraliteit en onafhankelijkheid van de organisatie op de helling zetten”, zei een woordvoerder.

Meng werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf omdat hij tussen 2005 en 2017 ongeveer 1,86 miljoen euro had verduisterd. Zijn vrouw en twee kinderen kregen in 2019 politiek asiel in Frankrijk.