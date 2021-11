Is dit het geheim achter het succes van Antonio Conte? “Hij vertelde mij exact waarheen ik moest passen”

Cesc Fabregas probeerde in een interview met Sky Sports een antwoord te formuleren op die vraag. De Spaanse veteraan, tegenwoordig actief bij AS Monaco, speelde ooit onder Conte bij Chelsea.

“Ik denk dat ten tijde van Antonio ik voor de eerste keer iemand leerde kennen die exact weet wat hij wil”, aldus de spelmaker. “Het was zoals naar school gaan. Ik verzeker je dat hij je exact zal vertellen wat je moet doen. Van de doelman tot je een doelpunt het gescoord. Echt alles. En dat was helemaal anders dan wat ik tot dan toe gewoon was. Het was in het begin dan ook heel moeilijk voor mij. Veel lopen, hoge intensiteit, lange tactische sessies...”

© AP

Fabregas maakte naam en faam bij FC Barcelona en Arsenal, onder trainers die volledig anders waren dan Antonio Conte.

“Ik had coaches zoals Pep Guardiola, die een spel speelde rond balbezit maar waarbij je best wel wat vrijheid had. Bij Conte bestaat die vrijheid niet. Hij vertelde mij letterlijk waarheen ik een pass moest trappen. Ik bedoel… Ik was toen 29 jaar en al 13 jaar prof. Ik had al in elke finale gestaan en veel gewonnen. En die kerel gaat mij zeggen naar waar ik een bal moet geven.”