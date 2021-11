Opnieuw vuurwerkverbod in Nederland

Nederlanders mogen net als vorig jaar ook de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken vanwege de coronacrisis. De aftredende regering stemde vrijdag in met een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod, met als doel een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie zoals sterretjes, trektouwtjes, knalerwten, en sierfonteintjes mogen wel.

Professionele vuurwerkshows die gemeenten organiseren, vallen niet onder het verbod. Gemeenten mogen zelf beslissen of deze evenementen doorgaan, maar dat zal ook afhangen van de coronamaatregelen op dat moment.

Aanleiding voor het besluit is het oplaaiende coronavirus dat de afgelopen weken opnieuw leidt tot overvolle ziekenhuizen door coronapatiënten in Nederland. Planbare zorg wordt daarom in ziekenhuizen soms al uitgesteld en dat kan ook tot gezondheidsschade leiden. Tijdens het verbod vorig jaar daalde het aantal vuurwerkslachtoffers bij de huisartsen en ziekenhuizen met ongeveer 70 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Ook de verkoop van consumentenvuurwerk is verboden. Ondernemers in de vuurwerkbranche zullen een passende compensatie voor de omzetdaling ontvangen, stelt de regering. Ook komt er een vergoeding voor de veilige opslag van het vuurwerk en voor het transport naar de opslaglocaties. Er is naar verwachting voldoende ruimte voor de opslag, in locaties in Nederland en Duitsland. Staatssecretaris voor Infrastructuur Steven van Weyenberg werkt een compensatieregeling uit, samen met het ministerie van Economische Zaken.

Siervuurwerk

Op vuurwerk zit geen houdbaarheidsdatum, meldt de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als het vuurwerk goed wordt opgeslagen, kan het op een later tijdstip worden verkocht. Veel vuurwerk heeft afgelopen jaar opgeslagen gelegen, dus er is volgens de ILT dit jaar minder nieuw vuurwerk aangevoerd.

Donderdag lekte nog uit dat het kabinet ertoe zou neigen dit jaar tijdens oud en nieuw geen verbod af te kondigen. Maar onder meer burgemeesters en artsen riepen het kabinet op om wel een verbod af te kondigen.

Vorige jaarwisseling was er voor het eerst een algeheel landelijk vuurwerkverbod, eveneens vanwege corona. Sinds december 2020 was sowieso al een groot deel van het vuurwerk verboden. Alleen siervuurwerk is sindsdien nog toegestaan, zo had het kabinet al voor de coronapandemie besloten. Knalvuurwerk zoals rotjes, vuurpijlen, knalstrengen en enkelschotsbuizen waren daardoor al uit den boze.