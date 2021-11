Na conflict: Belgische speurders kunnen dan toch getuigen op assisenproces aanslagen in Parijs

Het waren Belgische speurders die erin slaagden de hoofdbeklaagden op het assisenproces over de aanslagen van 13 november 2005 in Parijs, te vatten. In België bovendien. Toch leek het er even op dat diezelfde Belgische speurders niet in Parijs zouden kunnen getuigen. Volgens de Franse wet zouden zij dat niet anoniem zouden kunnen doen, terwijl de Belgische wet dat voor hen juist verplicht. Op het nippertje werd daar vrijdag een mouw aan gepast.