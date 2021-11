De terugkeer van het ergerlijkste figuurtje ooit: hoe een Zweedse student de aanzet gaf tot Crazy Frog en een penis tot controverse leidde

Ding ding. Dididing. Het is voor velen het geluid van een vork die over een schoolbord krast, maar in de nillies was er geen ontsnappen aan Crazy Frog. Het enerverende figuurtje met de idiote grimas maakt een comeback om de TikTok-generatie te veroveren, maar wij duiken in het verleden. Van Coldplay, die hem “arrogant” noemde, en een imitator van bromfietsen, tot de ontwerper die zich schaamt voor de naam.