Er wordt nog amper 54 minuten effectief gevoetbald in Premier League

De analisten van Opta hebben berekend dat de effectieve speeltijd van wedstrijden in de Premier League nog amper 54 minuten en 43 seconden is. De speeltijd gaat ook elk jaar naar beneden, klinkt het.

De 110 wedstrijden in de Premier League van dit seizoen werden geanalyseerd. Gemiddeld werd er amper 54 minuten en 43 seconden gespeeld met de bal in het spel. Dat gemiddelde gaat met 99 seconden naar beneden in vergelijking met vorig jaar, in vergelijking met 2013-14 gaat het zelfs over twee minuten minder effectieve speeltijd.

Opvallend genoeg blijken er ook grote verschillen te zijn tussen de teams. Zo hebben de fans van Manchester City (nog) een reden om te juichen: zij zien gemiddeld meer dan een uur effectieve speeltijd. In de 2-0 overwinning tegen Burnley in oktober werd het meeste aantal effectieve minuten gevoetbald: 65 minuten. Die statistiek wordt ondersteund door de wedstrijdstatistieken: City had toen meer dan zeventig procent balbezit terwijl er amper zestien fouten gefloten werden en dan nog maar vijf veroorzaakt door de bezoekers.

Bij Aston Villa moet je niet zijn om veel effectief voetbal te zien. Zij spelen gemiddeld minder dan vijftig minuten effectief.

Gemiddelde per club dit seizoen

Manchester City: 60’27”

Brighton: 57’14”

Liverpool: 57'11”

Chelsea: 56'54”

Arsenal: 56'16”

Manchester United: 56'05”

Crystal Palace: 55'31”

West Ham: 55'22”

Leicester: 55'10”

Norwich: 54'52”

Wolverhampton: 54'36”

Tottenham: 54'33”

Burnley: 54'00”

Newcastle: 53'59”

Watford: 53'26”

Everton: 52'34”

Leeds: 52'23”

Southampton: 52'16”

Brentford: 52'01”

Aston Villa: 49'23”