De ouders van Coline dachten 31 jaar lang dat ze dood was: “Ik had altijd het idee dat er iets wrong, maar wist niet wat”

Meer dan dertig jaar lang dacht Coline Fanon (34) dat haar adoptie uit Guatemala heel klassiek was. Een arme moeder liet haar gaan, een warm nest in België ving haar op. In werkelijkheid is ze twee dagen na haar geboorte ontvoerd. Haar familie ginder dacht dat ze dood was, haar ouders hier wisten van niets. Ze heeft haar verhaal nu neergeschreven. “Die verloren tijd kunnen we nooit inhalen. Het doet enorm veel pijn, zeker voor mijn moeder.”