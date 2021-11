Zo beleefde Youth for Climate de klimaattop in Glasgow: “Op Belgisch niveau is er totaal geen ambitie getoond” — © Het Nieuwsblad

We zijn een week na de klimaattop in Glasgow. Hoe hebben de jongeren die naar de top reisden alles eigenlijk ervaren? Lola Segers van Youth for Climate was erbij en maakte het een en ander mee: niet binnen kunnen tijdens de speech van premier De Croo, jongeren van over heel de wereld leren kennen én de teleurstelling na het hele gebeuren. Ze licht ook al een tipje van de sluier op over een nieuwe actie van Youth for Climate.