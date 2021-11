Arbeider vertelt op sterfbed waar hij vakbondsman Jimmy Hoffa begraven heeft, FBI opent onderzoek

De FBI heeft in de Amerikaanse staat New Jersey een stuk grond doorzocht nadat iemand op zijn sterfbed had opgebiecht dat hij vakbondsbaas Jimmy Hoffa (62) had begraven. Hoffa was decennialang een van de machtigste vakbondsorganisatoren in de Verenigde Staten, maar in 1975 verdween hij plots. Zijn verdwijning werd lang in verband gebracht met de maffia, met wie de man een moeilijke relatie had.

Het verhaal fascineert onderzoekers al sinds de verdwijning. Er werd in de loop der jaren meermaals gezocht naar zijn lichaam. Van boerderijen tot onder zwembaden. In New Jersey ging lang de mythe rond dat de man begraven zou zijn onder het New York Giants voetbalstadium. Het verhaal van Hoffa werd ook verfilmd in 2019 door Martin Scorsese met Robert De Niro, Joe Pesci en Al Pacino in de hoofdrollen. Die laatste vertolkt de rol van Hoffa. In de film, The Irishman, wordt de vakbondsman vermoord en werd zijn lichaam later verbrand. Maar volgens experten is dat scenario onwaarschijnlijk.

Maar nu zijn onderzoekers op een nieuw spoor terechtgekomen door een tip van journalist Dan Moldea. Hij schreef al over Jimmy Hoffa toen de man nog in leven was. Enkele jaren geleden kwam Moldea in contact met een man genaamd Frank Cappola. Hij werkte als tiener samen met zijn vader Paul op een stortplaats in New Jersey. “Terwijl ik met mijn vader stond te praten, reed een zwarte limousine ons terrein op in de modder,” herinnerde Frank Cappola zich in 2019, op 62-jarige leeftijd, in een beëdigde schriftelijke verklaring voor een notaris. Zijn vader wendde zich tot een partner op de stortplaats en zei: “Ze zijn er.” De jongen keek van een afstand toe hoe de mannen het voertuig naderden, ze spraken met de bezoekers en die leken te wijzen naar een afgelegen hoek van de stortplaats. Later zou hij te weten komen wat er gepland werd. Dat schrijft The New York Times.

In 2008, toen zijn vader op zijn sterfbed lag, vertelde die hem dat de mannen in de limo kwamen vertellen dat het lichaam van Hoffa snel geleverd zou worden en dat zij het moesten begraven. Hij had die feiten nog met niemand gedeeld. Hij moedigde zijn zoon aan om het te onthullen wanneer de tijd rijp leek.

Tot 4,5 meter diep

Vader Paul Cappola was destijds kwaad dat de mannen hadden gewezen naar de plek waar ze Hoffa moesten begraven. Dat omdat de stortplaats constant onder politiebewaking stond. De man was dus bang dat iemand ze had gezien. Hij besloot daarom zelf om een nieuw gat te graven en daar het lichaam van Hoffa te begraven.

Het nieuwe gat lag op een verlaten stuk ongebruikt staatsterrein net buiten de vuilnisbelt en was tussen de 2,5 tot 4,5 meter diep, vertelde de vader aan zijn zoon. Hij begroef eerst het vat waarin ze Hoffa hadden gestoken. Daarna gooide hij er 15 tot 30 chemische vaten, brokken baksteen en aarde op.

De man zou ook iets detecteerbaar net onder het oppervlak begraven hebben. Zoon Cappola zou aangegeven hebben dat hij wil vertellen wat dat is. Maar het is niet duidelijk of de onderzoekers dat nu ook effectief weten, want in maart 2020 stierf Frank Cappola aan een longaandoening.

De FBI bevestigt dat ze afgelopen maand de site onderzocht hebben, maar ze willen niet bevestigen dat de zaak gerelateerd is aan de verdwijning van Jimmy Hoffa.

(sgg)