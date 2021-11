Geen stuur, geen pedalen, wél ingebouwde iPads: de volledig zelfrijdende wagen van Apple

Apple heeft onlangs een belangrijke mijlpaal genomen in de ontwikkeling van zelfrijdende wagens, en wil die al binnen vier jaar voorstellen, meldt Bloomberg. Maar andere techreuzen verslikten zich al in die ambities.

Het is al jaren een van de meest besproken mysteries van Silicon Valley: zal iPhone-maker Apple een eigen zelfrijdende wagen op de markt brengen? Grote reorganisaties bij Apple deden uitschijnen dat de laatste jaren de mot in het autoproject was geslopen. En toen de leider van dat zogenaamde ‘Project Titan’ – ingenieur Doug Field – het technologiebedrijf verruilde voor autobouwer Ford, was de droom van Apple-topman Tim Cook, die zelfrijdende wagens ooit de moeder van alle AI-projecten heeft genoemd, zo goed als afgeschreven, dachten analisten.

Maar niets blijkt minder waar, bericht persagentschap Bloomberg nu op basis van “welingelichte” bronnen. Meer nog, Apple zou een tandje bijzetten en mogelijk al binnen vier jaar, in 2025, een zelfrijdende wagen voorstellen. De afgelopen jaren had het autoteam van Apple twee simultane paden verkend: een model bouwen met beperkte zelfrijdende mogelijkheden, gericht op besturing en acceleratie – wat vergelijkbaar is met veel huidige auto’s – of een volledig zelfrijdende versie, die geen menselijke tussenkomst nodig heeft.

Nieuw leiderschap

Onder het nieuwe leiderschap van Kevin Lynch, die eerder een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van de Apple Watch, zou het technologiebedrijf zich nu focussen op een volledig zelfrijdend systeem, klinkt het. Onlangs zou Apple een belangrijke mijlpaal hebben bereikt in het ontwikkelen van de processor die het zelfrijdend systeem moet ondersteunen.

Een volledig zelfrijdende wagen is niet minder dan de Heilige Graal van de technologie-industrie. Zo is Silicon Valley de afgelopen ­jaren steeds meer in het vaarwater van Motor City terechtgekomen. Tesla, de marktleider in elektrische voertuigen, is waarschijnlijk nog ver verwijderd van het aanbieden van volledig autonome wagens. En Waymo, het wagenproject van Googles moederbedrijf Alphabet, wordt geconfronteerd met een grote golf van vertrekkers, wat de ontwikkeling van hun technologie vertraagt. Uber verkocht vorig jaar dan weer zijn afdeling voor de ontwikkeling van zelfrijdende wagens.

De beslissing van Uber was een realitycheck dat zelfrijdende wagens nog niet voor meteen zijn. Al sinds 2007 – toen ingenieurs bij de ­Darpa Urban Challenge erin slaagden wagens zonder chauffeur een parcours te laten afleggen, terwijl ze de verkeers­regels respecteerden en inter­fereerden met menselijke ­bestuurders – werd hun snelle opkomst voorspeld. Maar veertien jaar later is het optimisme geluwd. Onder meer Tesla, Waymo en Toyota moesten hun beloftes inslikken om tegen 2020 zelfrijdende wagens op de markt te brengen.

Zoals een limousine

Maar nu streeft Apple intern naar een lancering van zijn zelfrijdende auto binnen vier jaar, meldt Bloomberg. Dat is sneller dan het eerder uitgestippelde pad, maar de timing kan nog veranderen. De ideale auto van Apple zou geen stuur en pedalen hebben.

Een optie die binnen het bedrijf wordt besproken, is een interieur waarbij passagiers langs de zijkanten van het voertuig tegenover elkaar zitten, zoals in een limousine. In het midden van het voertuig zou plaats worden voorzien voor touchscreens, die worden geïntegreerd met bestaande Apple-apparaten.

Een woordvoerder van Apple weigerde commentaar te geven tegenover Bloomberg. De aandelen van het bedrijf stegen wel met 2,4 procent nadat het persagentschap het nieuws had gemeld.