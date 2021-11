Juventus moet het zonder Dybala stellen in duel met Lazio

Paulo Dybala zit niet in de selectie van Juventus voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Lazio. De aanvaller had last van spiervermoeidheid in de kuit tijdens de interlandbreak met Argentinië. Ook Giorgio Chiellini (dij), Federico Bernardeschi (heup) en Aaron Ramsey (dij) liggen in de lappenmand bij de Oude Dame.

Juventus verzekerde donderdag dat de 28-jarige Dybala niet met een letsel sukkelt, maar last heeft van spiervermoeidheid in de kuit. Dinsdag speelde hij omwille van die reden ook niet mee met Argentinië tegen Brazilië (0-0).

Bij Lazio is er onzekerheid over de fysieke paraatheid van Ciro Immobile (kuit). Ze wachten nog tot zaterdag om zijn eventuele afwezigheid te melden. Dan zijn nog enkele tests gepland. Lazio-coach Maurizio Sarri vertelde op een persconferentie dat “de medische staf en de speler zelf zullen beslissen of hij speelt”.

Sarri zei dat als de centrumspits afwezig is, hij in de punt zou kunnen starten met de Spanjaard Pedro. “Pedro heeft dat al bij Barcelona gedaan, ook al zouden we dan op een andere manier moeten spelen”, legde de coach uit.

Lazio is voorlopig vijfde in de Serie A met 21 punten, Juventus staat op de achtste plaats met 18 punten.