Moeder vertelt snikkend over hoe ze haar zoontje doodde: “Op bedje gaan zitten en toen is gebeurd wat er is gebeurd”

“Ik wou dat ik in die week voor kerst hulp had gezocht. Dan had ik niet zoveel pijn en leed veroorzaakt.” Snikkend en huilend heeft verpleegster Tamara Nuijts (38) uit Bree in de assisenzaal van Tongeren uitgelegd hoe ze drie jaar geleden haar zoontje Ryan (6) op tweede kerstdag om het leven bracht. En wat haar daartoe gebracht had. “Ik dacht dat ik alles voor elkaar had. Maar mijn leven leek velletje na velletje af te schilferen.”