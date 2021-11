Newcastle United heeft nieuwe coach, maar Eddie Howe mist meteen eerste wedstrijd door corona

Het nieuwbakken rijke Newcastle United stelde onlangs Eddie Howe aan als nieuwe manager. De trainer kon dit weekend zijn debuut als T1 maken in St James’ Park, maar dat zal even moeten wachten. Howe testte positief op het coronavirus.

De 43-jarige volgde Steve Bruce op begin november. In een statement liet de trainer weten teleurgesteld te zijn om zijn debuut te missen. “Ik ben enorm teleurgesteld om niet in het St James’ Park te zijn, maar het is belangrijk om de richtlijnen te volgen. Ik wil iedereen verzekeren dat ik me oké voel. Het is geen welgekomen nieuws, maar het heeft de voorbereiding voor deze belangrijke wedstrijd niet in het gedrang gebracht.”

Howe blijft dit weekend en daarna in communicatie met de rest van de trainersstaf.