Je krijgt minder geld terug van de belasting, en dat is goed nieuws

Bij veel werknemers is het een terugkerend fenomeen: ze krijgen geld terug van de belastingen bij de jaarafrekening. Niet als cadeautje, wel omdat ze doorheen het jaar veel te veel hebben betaald. Voornamelijk aan bedrijfsvoorheffing. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil daar paal en perk aan stellen. “We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat”, zegt Van Peteghem. “Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening.”

Concreet zal elke werkende Belg vanaf januari 2022 maandelijks minder moeten afstaan aan de belastingen. Het zal in 2024 gemiddeld om 243 euro per jaar gaan. Uiteraard volgt er op het einde van het jaar dan een afrekening waarbij je minder geld zal terugkrijgen.