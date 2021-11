Het Frans is lang niet de enige taal die worstelt met genderneutraliteit. Er zijn er die een nieuw voornaamwoord uitvinden, die zwevende puntjes toevoegen, of – zoals in Duitsland – zelfs sterretjes. In het Nederlands is de strijd tussen de voornaamwoorden nog niet beslecht. “Het gaat nog tussen ‘die’ en ‘hen’”, zegt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT en Vlaams hoofdredacteur van de Grote Van Dale.