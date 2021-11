Voormalig Italiaans international Guiseppe Rossi gaat aan de slag in de Serie B

De 34-jarige Rossi, geboren in de Verenigde Staten, speelde sinds 2018 niet meer voor een Italiaanse club. Daarvoor trad hij een half seizoen aan voor Genoa, tot hij positief testte op dorzolamide.

Rossi speelde in het verleden voor onder meer Manchester United, Villarreal en Fiorentina. Ook in de VS was hij actief. Hij speelde van februari tot november 2020 bij Real Salt Lake in de MLS.

Bij de Italiaanse nationale ploeg was de aanvaller goed voor zeven doelpunten in 30 interlands tussen 2008 en 2014.