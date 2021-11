Bouchez maakt weinig vrienden met zijn opmerkingen over kernuitstap en corona-aanpak: “We hebben mensen hun vrijheid beloofd. Dan moeten we daar ook naar handelen”

In de discussie over de kernuitstap heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opnieuw weinig vrienden gemaakt, behalve dan bij oppositiepartij N-VA. Zelfs zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert vond dat hij beter had gezwegen. Bouchez is allerminst geïntimideerd en kijkt vanuit zijn zetel toe hoe zijn coalitiepartners zich de pleuris zoeken naar een alternatief voor de gascentrale in Vilvoorde. “We zijn op tien dagen van de deadline. Het zal onmogelijk zijn om de kerncentrales te sluiten in 2025.”