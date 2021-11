Simon Mignolet beseft dat Club Brugge in dipje zit: “We zitten in de hoek waar de klappen vallen”

Club Brugge verloor voor de tweede keer dit seizoen in de Jupiler Pro League. De landskampioen ging met 2-1 onderuit tegen KV Mechelen na een mindere prestatie. “Dit is niet goed genoeg voor Club Brugge.”

Simon Mignolet zag een matig Club Brugge. “Ik denk dat we de eerste helft zeker niet goed speelden. De coach wilde aan de rust dan ook iets veranderen. We kwamen goed uit de kleedkamer de eerste tien minuten en scoorden op een goed moment. Maar dan moeten we die wedstrijd makkelijker uitspelen en controleren. We konden het balbezit niet houden en geen kansen creëren, terwijl je net naar de dubbele voorsprong moet zoeken. Dan kom je onder druk te staan.”

Clement voerde drie wissels door aan de rust. “Hij wilde meer intensiteit en duels winnen. Hij wilde meer druk naar voren, en dan moet je als coach iets veranderen. Dat loonde ook in de eerste tien minuten van de tweede helft.”

De goal van Rob Schoofs zag er lastig uit voor Mignolet. “Ik probeer enkele passen naar voren te zetten omdat ik weet dat Schoofs over een goed schot beschikt. Hij doet het goed door te lobben, maar ik moet de beelden bekijken om te zien wat er fout liep. Ik wou die bal sowieso anders raken, maar tegelijk was ik ook gefrustreerd in het scoreverloop. Je weet dat het lastig wordt na dat doelpunt om nog een punt te pakken. We zitten in de hoek waar de klappen vallen en dat moeten we zo snel mogelijk omdraaien. Dit is niet goed genoeg voor Club Brugge. We hebben al te veel punten verloren. Dan moet je achterop hinken op de tegenstand. We moeten gewoon wedstrijd winnen en niet te veel meer spreken.”