Déjà-vu voor Hans Vanaken na coronabesmetting bij Club: “Verschillende bussen, mondmaskers: het is vervelend”

Alsof de nederlaag in het AFAS-Stadion nog niet vervelend genoeg was. Het coronavirus sloop opnieuw binnen bij Club Brugge, en dat heeft repercussies voor de spelersgroep. “Leuk is het niet. Opnieuw mondmaskers dragen, in aparte bussen reizen...”, zuchtte Vanaken, die ook aangaf dat zijn ploeg vrijdag niet goed genoeg was.

“Net als het hele land zullen we de komende tijd zo goed mogelijk moeten opletten. We hebben een aantal belangrijke matchen die we moeten spelen, dus laat ons hopen dat er niet meer besmettingen opduiken. Het is zaak om nu even zo weinig mogelijk contact te maken met familieleden of vrienden, om het risico zo laag mogelijk te houden.”

Stel je maar eens voor: een nieuw coronagolfje in aanloop naar die levensbelangrijke pot tegen Leipzig. “We hebben daar alleszins iets recht te zetten, al is dat een hele andere wedstrijd. Het is onze bedoeling om onze Europese winter veilig te stellen. En wie weet wat er dan op de laatste speeldag nog mogelijk is.”

Feest bij KV Mechelen

En of de Mechelaars erop gebrand waren om voor het eerst sinds 2014 Club Brugge te kloppen Achter de Kazerne. “We boekten al een paar mooie zeges, maar nu wilden we een statement maken”, reageerde Hugo Cuypers, die voor de 1-1 had gezorgd. “Van buitenaf voelden we dat die grote overwinning nodig was.”

Ploegmaat Jordi Vanlerberghe, die mee aanschoof op de persbabbel, knikte. “Vorig seizoen kreeg Beerschot veel lof, dit seizoen Union. En meer dan terecht. Maar onze sterke prestaties mogen ook eens benadrukt worden. In het begin van het seizoen verloren we drie wedstrijden op een rij en waren we opeens degradatiekandidaat. En dat nadat we de beker wonnen (in 2019, red.) en vorig jaar zesde eindigden. Dat stoorde me. Als groep hebben we daarop prima gereageerd.”

Door de zege tegen blauw-zwart krijgt Malinwa de top van de klassering opnieuw in het vizier. “Ik blijf erbij dat we de top vier moeten ambiëren”, besloot Vanlerberghe.

