Karim Belhocine keert terug naar Anderlecht, waar hij kort met Kompany samenwerkte: “Ik ken niemand die harder werkt dan Vincent”

Karim Belhocine keert zondag met KV Kortrijk terug naar Anderlecht, de club waar hij twee seizoenen werkte, als hoofdcoach en als assistent-trainer. Dat laatste ook heel even onder Vincent Kompany, die hem feliciteerde na zijn aanstelling als hoofdcoach van KVK. “Vincent is dag en nacht met voetbal bezig. Hij heeft het gemaakt als speler, maar ik ben ervan overtuigd dat hij ook als coach erg ver zal geraken. Dan heb ik het over het buitenland, ja.”