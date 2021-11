Hij is 17, komt net piepen, maar: “Mijn doel is de Gouden Bal winnen.” Maak kennis met Pierre Dwomoh, de meest ambitieuze voetballer van België. De meest arrogánte, zullen sommigen zeggen, want hij staat bekend als enfant terrible. Maar bij Antwerp probeert hij het tegendeel te bewijzen. “Wat er in Genk gebeurd is, wil ik geen tweede keer meemaken.”