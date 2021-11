Sylvia Van Driessche komt naar voren als onbekende getuige tegen Bart De Pauw: “Kon mee aantonen dat zijn gedrag lang geleden al hetzelfde was”

Schrijfster Sylvia Van Driessche (45) is in magazine ‘Nina’ naar voorgetreden als een van de anonieme getuigen in de zaak Bart De Pauw. Haar getuigenis kwam er nadat het dossier al afgerond was en gaat over een sms die De Pauw gestuurd zou hebben. “Mijn getuigenis kon mee aantonen dat zijn gedrag, lang gelden, al hetzelfde was.”

Het verhaal van Van Driessche gaat om één sms waarvan ze zelf de inhoud niet meer weet. Ze zou haar toenmalige vriend - nu haar man - Jelle De Beule bezocht hebben na een opnamedag en toen ze met z’n drieën op café belandden, Bart De Pauw was komen aansluiten, zou de regisseur en acteur haar een héél expliciete sms gestuurd hebben. Van Driessche zou De Pauw daarop op zijn plaats gezet hebben.

Tijdens het proces werd Van Driessche weggezet als fantaste, de advocaten van De Pauw noemden het “stemmingmakerij”.

