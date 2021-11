Alexander De Croo schept duidelijkheid over derde prik en Corona Safe Ticket

In de Franstalige zakenkrant L’Echo heeft eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) het gehad over een vaccinatieverplichting en schepte hij duidelijkheid over de derde prik. “Wat gaan we doen met zij die écht niet willen? Hen vastbinden op een stoel en toch prikken?”

De eerste minister werd in de krant ondervraagd over de coronacrisis. Zelf is de premier een koele minnaar van het verplichten tot vaccinatie, zoals hij eerder al had aangegeven in de Kamer. “Alle wetenschappelijke analyses stellen dat verplichte vaccinatie een slecht idee is. Het hele debat daarover is politieke luiheid.”

Over de derde prik gaf de premier ook wat duidelijkheid. Die zal deel uitmaken van het Covid Safe Ticket. Nu heeft het weigeren van een derde prik geen onmiddellijk gevolg voor je CST, maar daar komt op termijn dus verandering in. “We moeten nog bepalen op welke manier de derde prik deel zal uitmaken van dat CST. De basisregel blijft dat eerst iedereen de kans moet hebben gehad om die derde prik te laten zetten.”