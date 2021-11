Frank Vandenbroucke kan zich vinden in boycot horecazaken die coronapas niet ernstig nemen: “Als ik mij niet veilig voel, ga ik naar buiten”

Frank Vandenbroucke heeft vanmorgen op Radio 1 nog eens benadrukt dat hij zich zorgen maakt over het verloop van de crisis. “Dit is een trein die niet snel zal stoppen. Nog strengere maatregelen zijn niet uit te sluiten.” Ook extra controles in de horeca vindt de minister een goed idee. Op de vraag of klanten een café moeten boycotten dat de regels niet volgt, antwoordde hij: “Als ik naar een café of restaurant ga en men gebruikt er de coronapas niet ernstig, dan ga ik opnieuw buiten, hoor. Ik wil me veilig voelen.”

Het gesprek met de minister van Volksgezondheid behandelde véél onderwerpen rond één centraal thema. Coronavirus, hoe kan het anders? Met name de vaccinatie van het zorgpersoneel kwam meteen naar voren: daarover was maandag al een politiek akkoord, tot de PS erop terugkwam. “Het is een moeilijke discussie geweest omdat het een nieuw soort beslissing is”, zei minister Vandenbroucke. “Als je het hebt over alle mensen in de zorg, meer dan 500.000 mensen, die hun job niet meer kunnen uitvoeren: dat is een totaal nieuw gegeven. Er was een akkoord, en daar zijn later vragen bij gesteld. Een woord is een woord voor mij, maar we zijn toch opnieuw rond de tafel gaan zitten en hebben een en ander verduidelijkt. Als iemand hetzelfde wil bereiken op een andere manier, dan willen we daar zeker over nadenken.”

Vandenbroucke zou erg boos geweest zijn tijdens het overleg gisteren, dat 13 uur lang duurde. “Oh, nee, niet meer dan anders. Maar ik ben nu wel zeker dat dit voorstel het zal halen.” MR-voorzitter Bouchez twijfelt daarover. “Och, er zijn altijd mensen die het nog extra moeilijk willen maken. Maar we hebben het akkoord plechtig afgeklopt. Het staat op papier, we hebben het zelfs ondertekend.”

Huisartsen

Ook over de druk op de zorg had Vandenbroucke nieuws. “Onze huisartsen gaan eraan onderdoor op dit moment. Mensen bellen massaal in verband met testen, afwezigheden op het werk… Er is nu een website waar je heen kunt als je je een beetje ziek voelt en denkt dat je een test nodig hebt. Daar vind je alle instrumenten én krijg je uiteindelijk een automatisch gegenereerde code. Vanaf nu krijg je bij zo’n test ook een automatisch attest voor je werkgever, waarmee je 36 uur afwezig kunt blijven. Je moet dan niet meer langs de huisarts passeren. Ik zou nog eens willen oproepen om de huisartsen niet lastig te vallen met administratieve vragen waarop je elders - websites en infolijnen - het antwoord kunt vinden.”

Extra maatregelen

“We zitten op dit moment in een explosie van het virus”, zei de minister nog. “Echt een explosie. De boodschap is dan ook: wees zéér voorzichtig. Vermijd al te veel nauwe contacten. Ga naar buiten met vrienden, eerder dan binnen te zitten. Draag het masker.” Vandenbroucke ging ook in op de discotheken: “Daar moet een zelftest gebeuren en dat moet ook ernstig gebeuren. Anders moet je het niet doen. Dansen zonder mondmasker kan vanaf vandaag, maar alleen als het Corona Safe Ticket correct gebruikt wordt én als er een test op een ernstige manier wordt afgenomen.”

Supervoorzichtig

“Maar we moeten supervoorzichtig zijn. Ik hoop dat deze maatregelen zullen volstaan, maar ik denk dat we enkel echte sluitingen en lockdownmaatregelen kunnen vermijden als we dit nu onverkort volgen én daar bovenop ongelooflijk voorzichtig zijn. Bij private feesten bijvoorbeeld, met meer dan 50 deelnemers, is het CST én het mondmasker verplicht. De zelftest is dat niet, maar ik zou het wél doen.”

“Strengere maatregelen kan ik niet uitsluiten”, zei de minister. “Dat zal afhangen van hoe goed we deze maatregelen uitvoeren én controleren.” Bij welke cijfers we wél weer strenger zouden moeten worden, wou de minister niet zeggen. “Maar ik vrees wel dat we nog even een stijging zullen blijven zien in de opnames, omdat de besmettingscijfers blijven stijgen. We zien dagelijks 17 à 18.000 besmettingen: ik vrees dat we deze trein niet meteen zullen stoppen. Wat ik wil zien, is dat iedereen vanaf maandag gaat telewerken: spreek er ook je baas op aan. Je mag dat eisen van je werkgever. En hetzelfde geldt ook voor het dagelijkse leven: wees zéér voorzichtig.”

Boycot zaken die CST niet ernstig nemen

De minister roept ook op om de regels véél strenger te controleren. “Mijn inspectie is op stap: wij controleren cafés en restaurants. Wij stellen pv’s op, melden de politie dat het CST niet juist gebruikt wordt. Ik vind dat de politie nog meer op pad moet om dat te controleren: dat gebeurt nu te weinig. Als je als overheid zegt: dit is de regel. Ja, dan moet je hem ook toepassen. Als ik in een café kom waar men het CST niet goed gebruikt, dan ga ik weg: ik wil mij veilig voelen.” De interviewer vroeg daarop of de minister opriep om die zaken te boycotten. “Als ze het niet goed doen, wel ja.”