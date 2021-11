Werder Bremen-coach Markus Anfang stapt op na onderzoek naar mogelijk vals vaccinatiebewijs

“Vanwege de extreem stressvolle situatie voor de club, het team, mijn familie en mijzelf, heb ik besloten dat ik mijn baan als hoofdtrainer van Werder Bremen met onmiddellijke ingang zal beëindigen”, verklaarde Anfang in een mededeling. “Ik heb daarom de verantwoordelijke personen gevraagd om mijn contract per direct te beëindigen en zij hebben dit verzoek ingewilligd.” Ook assistent Florian Junge vertrekt.

Anfang ontkende de afgelopen dagen de aantijgingen nog met klem in een persbericht van de club. “Ik ben net als iedereen dubbel gevaccineerd en heb mijn beide inentingen gekregen in een officieel vaccinatiecentrum en daar ook de bijbehorende stempel in mijn gele boekje gekregen”, aldus de trainer. “Ik heb dat bij een apotheek laten digitaliseren en ging er uiteraard van uit dat alles in orde was. Ik hoop dat de kwestie snel wordt opgelost.”

Werder Bremen degradeerde vorig seizoen uit de Bundesliga. De club staat momenteel achtste in de tweede Bundesliga.