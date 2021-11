Dansfeest Supernova in Waregem mag 1.600 aangekochte sneltests niet gebruiken: evenement geannuleerd

Het jaarlijkse feest Supernova in Waregem Expo gaat zaterdagavond niet door. De organisatoren richtten een testdorp in en kochten 1.600 zelftests aan maar die mogen ze niet gebruiken. Volgens de nieuwe maatregelen kunnen enkel discotheken het mondmasker omzeilen met sneltests. De organisatoren zagen zich daarom genoodzaakt het evenement te schrappen.

Jaarlijks wordt in Waregem Expo het feest Supernova georganiseerd. Dit jaar was het feest gepland op zaterdag 20 november, vlak na het laatste Overlegcomité. Na het Overlegcomité van woensdag beslisten de organisatoren van Supernova om een testdorp in te richten. In totaal werden zo’n 1.600 sneltests aangekocht zodat feestvierders geen mondmasker zouden moeten dragen. Dat mocht volgens de nieuwe maatregelen echter niet. De regel omtrent de sneltests geldt niet voor feesten en evenementen.

“De inspanningen die we leverden, volstonden niet. De communicatie met de bevoegde instanties was altijd vrij vaag en werd pas enkele uren geleden duidelijk: Supernova moet met mondmasker doorgaan of helemaal niet”, schreef de organisatie vrijdag in een mededeling. Daarop werd uiteindelijk beslist om het evenement te schrappen, een zware financiële domper voor de organisatie, die foto’s deelde van het reeds opgebouwde feest.

“We hadden jullie allemaal graag een fantastische en vooral een veilige Party In Style bezorgd, maar helaas. Het is voor ons een enorme kater die we de komende dagen zullen moeten verwerken.”

