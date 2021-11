Poolse grenswacht verhindert honderden migranten om Polen binnen te komen

Op de grens tussen Wit-Rusland en Polen, nabij het plaatsje Dubicze Cerkiewne, hebben vrijdagavond grote groepen migranten geprobeerd de grens over te steken. Die pogingen werden succesvol verhinderd door de Poolse grenswachten, melden ze zaterdag. Wit-Rusland is intussen van tactiek veranderd, zegt de Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak: ze sturen nu kleinere groepen naar verschillende plaatsen langs de grens.

De grootste groep van migranten bestond, nog volgens de Polen, uit ruim 200 mensen, bij andere groepen waren dat een paar tientallen. “De buitenlanders waren agressief”, is te lezen in een persbericht van de grenswacht. “Ze gooiden met stenen en gebruikten traangas.” De dienst maakt melding van in totaal 195 pogingen om de grens illegaal over te steken.

Er waren ook verschillende arrestaties voor mensensmokkel: onder wie vier Polen, twee Oekraïners, twee Duitsers, een Azerbeidzjaan en een Georgiër. De gearresteerden probeerden een groep van 34 vluchtelingen om de grens over te steken.

“We moeten ons voorbereiden op het feit dat dit probleem maanden gaat duren”, aldus minister Blaszczak in een interview met radiozender RMF FM. Volgens Blaszczak werd het geweld dat de migranten gebruikten die de grens wilden oversteken, aangestuurd door “de Wit-Russische diensten, zonder twijfel”.

De Poolse autoriteiten hebben langs de grens met Wit-Rusland een bufferzone opgericht waar journalisten niet welkom zijn.

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland lopen de spanningen al weken op: vluchtelingen die door het regime van de Wit-Russische dictator Loekasjenko naar Minsk zijn gevlogen, proberen de grens met Polen over te steken. Volgens de Europese Unie wil Loekasjenko zo een nieuwe migratiecrisis opstarten, maar de dictator ontkent de aantijgingen.

Volgens Poolse media zijn al elf mensen omgekomen op de grens sinds het begin van de crisis, deze zomer. (belga)