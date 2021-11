Het stopt niet: Eden Hazard valt nu uit met buikgriep bij Real Madrid

Dit weekend zullen we Eden Hazard niet aan de slag zien in het shirt van Real Madrid. — © ISOPIX

Real Madrid kan zondag in de competitiewedstrijd van de veertiende speeldag in La Liga op bezoek bij Granada geen beroep doen op Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels heeft buikgriep opgelopen, zo bevestigde Real-coach Carlo Ancelotti zaterdag tijdens het persmoment.

Hazard blijft zo in het sukkelstraatje zitten. De voorbije weken kwam hij bij de Rode Duivels 63 minuten in actie in het WK-kwalificatieduel tegen Estland, waarin hij geen fantastische indruk naliet. Nadien liet hij de verplaatsing naar Wales aan zich voorbijgaan. Hazard keerde samen met Thibaut Courtois terug naar Madrid en verscheen er de voorbije dagen ook op training.

“Hazard voelt zich zoals alle spelers die weinig in actie komen: niet blij”, vertelde Ancelotti. “Het tegenovergestelde zou pas erg zijn. Hij heeft ook pech gehad. Hij sukkelt met gastro-enteritis en moet daardoor twee à drie dagen thuis blijven. Hij is dus niet beschikbaar.”

De Madrileense recordaankoop kwam dit seizoen nog niet verder dan 415 minuten in elf duels voor de Koninklijke, met daarin nul doelpunten en één schamele assist. Zijn basisplaats is hij er intussen kwijt aan de Braziliaan Vinicius. De voorbije twee seizoenen zag hij grotendeels in het water vallen door aanhoudend blessureleed.