Eupens vak omgetoverd in rokerij: match Standard - Eupen even stilgelegd na vuurpijlen

Zoekplaat: waar is het Eupense supportersvak? — © BELGA

Pyrotechnisch materiaal op het veld, een uitvak omhuld in een rookgordijn en een bende protesterende Eupense fans met badmutsen op. Genoeg reden voor scheidsrechter Jasper Vergoote om de wedstrijd Standard - Eupen even stil te leggen.

Dik twintig minuten was de wedstrijd onderweg toen er plots vuurpijlen naast Standard-doelman Laurent Henkinet werden gegooid. In het Eupense supportersvak - waar vandaag ook fans van bevriende clubs Roda JC en Alemannia Aachen aanwezig zijn - werd op immens korte tijd een gigantische rookontwikkeling gecreëerd. Scheidsrechter Jasper Vergoote had geen andere keuze dan de wedstrijd stil te leggen.

De spelers gingen naar binnen en trainer Stefan Krämer trachtten de fans - waarvan een groot deel naar het stadion was afgezakt met witte badmutsen - te bedaren. Een tweede keer vuurpijlen op het terrein zou immers betekenen dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden. Na tien minuutjes extra rust werd de wedstrijd opnieuw hervat.

© BELGA

© BELGA