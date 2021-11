Supporters AZ lappen coronaregels aan hun laars en dringen stadion binnen, ook problemen bij Heracles

De wedstrijd tussen AZ en NEC in de Eredivisie werd zaterdag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Jeroen Manschot deed dat omdat na ruim een kwartier spelen een groep supporters het stadion was binnengedrongen, iets wat niet in lijn is met de coronamaatregelen in Nederland. Enkele fans van AZ liepen zelfs even op het veld. Later op de avond waren er ook problemen tijdens Heracles - Fortuna Sittard.